Varese – Castellanzese: strade diverse, stesso obiettivo

Chi per il primo posto, chi per l’orgoglio. La partita tra Varese e Castellanzese, in programma domenica 24 marzo alle ore 14.30 al “Chinetti” di Solbiate Arno metterà di fronte due formazioni che cercano una vittoria come l’ossigeno.

Il Varese in campionato non vince dal recupero contro l’Union Villa, di domenica addirittura da gennaio quando espugnò Vigevano, ovvero prima dello stop dei giocatori. Nelle ultime uscite sono arrivati il pareggio di Milano contro l’Alcione e le sconfitte contro Legnano e Ardor Lazzate. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha inoltre tolto ai biancorossi un obiettivo sensibile per proseguire la stagione. Assente Scaramuzza per squalifica – verrà quasi certamente sostituito da Mondoni -, mister Manuele Domenicali, che sarà regolarmente in panchina nonostante l’espulsione di Lazzate, potrebbe invece contare su Moceri in attacco.

La Castellanzese invece continua a guidare il Girone e attualmente ha cinque punti di vantaggio sulle seconde. Nel girone di ritorno però la squadra di mister Fiorenzo Roncari ha subito gli scontri contro le grandi del girone, perdendo contro Varesina, Legnano e Busto 81 e pareggiando 0-0 contro il Fenegrò. All’andata la Castellanzese vinse con un netto 3-0 al “Provasi” dimostrando di meritare alla grande il primo posto. Chissà se il neroverde sarà indigesto per Camara e compagni anche in questa occasione.

