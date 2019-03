Viabilità, sicurezza stradale e Pums, le perplessità del centrodestra

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del centrodestra malnatese (Forza Italia, Lega e Lista Pavesi per Malnate). Nella nota si evidenziano le perplessità riguardo la viabilità malnatese e lo studio del Pums (Piano Urbano della mobilità sostenibile).

Nelle scorse settimane si è verificato l’ennesimo incidente mortale sulle strade malnatesi. Nei giorni scorsi c’è stato un altro incidente, per fortuna, in questo caso, dalle conseguenze lievi. Rispettando ed unendoci al dolore delle famiglie coinvolte, abbiamo preferito far passare qualche giorno prima di qualunque analisi.

Siamo basiti che, invece, nella peggior circostanza, Irene Bellifemine sia intervenuta su un argomento di non sua competenza come Assessore, ma prettamente come candidata Sindaco e parlando di un punto del suo programma elettorale (studio del PUMS: piano urbano mobilita sostenibile).

Non considera però che è proprio a causa di questo studio che, in questi anni, il centrosinistra e la giunta di cui lei fa parte ha rinviato la realizzazione di semplici opere da noi più volte richieste per la sicurezza stradale (attraversamenti rialzati, semafori “intelligenti”, rotatoria di fronte al municipio ecc).

Capiamo che Bellifemine non sia originaria malnatese, ma dagli anni in cui vive qui speravamo avesse capito che la priorità, insieme alla sicurezza, è fluidificare e alleggerire il traffico della Briantea: se fosse sul pezzo saprebbe però che il PUMS, dal centrosinistra tanto pubblicizzato, produrrà esattamente l’effetto opposto.

Ad oggi vieterà la svolta a sinistra verso il cimitero, obbligando tutti gli automobilisti provenienti da Varese ad incolonnarsi sulla provinciale, aumentando il traffico anziché deviarlo in strade secondarie. Saprebbe anche che il cosiddetto peduncolo, che certo risolverebbe tutti i problemi, nello stesso PUMS deliberato dal centrosinistra, è definito irrealizzabile dall’ente comunale. Che Bellifemine ne parli in campagna elettorale è fuorviante per gli elettori.

A breve renderemo noti i nostri piani e progetti, compreso il nome del candidato Sindaco, certamente più adeguati per la città.