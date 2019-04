Cure palliative: l’ambulatorio per essere vicini ai pazienti

È attivo dal dicembre scorso, grazie a una donazione da parte dell’associazione Sulle Ali.

Per quattro ore alla settimana, il personale delle cure palliative dell’ospedale di Varese riceve i pazienti all’ospedale di Luino.

« Si tratta di un servizio che si avvicina ai pazienti – spiega il dottor Carlo Grilletti responsabile dell’ambulatorio – Un grande valore per chi si trova in questa fase della vita»·

Il diritto a una morte dignitosa e a alla qualità di vita è relativamente recente e il servizio di cure palliative è ancora poco conosciuto. Per questo, il servizio avvierà una serie di iniziative per far conoscere l’opportunità di avere un punto di riferimento limitrofo a casa: « In un territorio così vasto e variegato come il nostro – spiega Grizzetti – abbiamo pensato di avvicinarci il più possibile ai nostri pazienti e di far conoscere questa opportunità di assistenza a quanti ancora ignorano i diritti riconosciuti dal nostro sistema sanitario».

Chi si trova in fase terminale può fare richiesta l’assistenza all’asst: « La valutazione delle condizioni avviene ancora all’ospedale di Circolo a Varese – spiega il responsabile – poi, però, una volta individuata la terapia palliativa, le sedute vengono svolte al Confalonieri, per chi è residente nel bacino di questo ospedale».