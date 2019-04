E’ tempo di “Librarsi”…

Librarsi è l’evento che l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Saronno dedica al Libro ed al Piacere del Leggere.

Questo progetto è anche simbolo di un grande lavoro di squadra poichè vede la collaborazione proprio di tutti: dalle maestre ai professori, dai bambini e ragazzi ai loro genitori..tutti guidati dalla Preside Ing.Maria Elena D’Ambrosio e dal Vicepreside Gabriele Musarò. Il Giardino dell’Istituto si trasformerà in un Caffè Letterario dove si potrà passeggiare tra cattedre e banchi di scuola ricoperti di libri ..magari sorseggiando un buon caffè o degustando un delizioso dolce. I nostri ospiti potranno scegliere tra una vastissima gamma di libri usati in ottimo stato ma anche libri nuovi acquistabili con pochi euro: romanzi, gialli, libri di arte, di cucina, di fotografia, libri per i più piccoli…

Quindi, se siete amanti del libro ma anche semplicemente curiosi, L’Istituto Aldo Moro Vi invita nel suo Giardino il 13 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30*.

La giornata sarà arricchita da letture emotive ed animate per bambini e ragazzi (dalle ore 11.00 e dalle ore 15.00)

E infine la “Vecchia Novità”… un piccolo angolo arredato e con il profumo di “antico ” per guardare al futuro girando la testa al passato!

In caso di maltempo l’Evento verrà rimandato a sabato 4 maggio agli stessi orari.