Guasto all’alba, ritardi a catena

Sono almeno tre le direttrici interessate dai viaggiatori varesini che questa mattina hanno dovuto fare i conti con guasti sulle linee. In particolare un problema tecnico attorno alle 7 di oggi, mercoledì 24 aprile ha causato rallentamenti e ritardi sulle linee che si intrecciano con Garibaldi.

Per seguire l’evolversi della situazione è possibile consultare la pagina “circolazione in tempo reale“.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10604 (PIOLTELLO LIMITO 06:53 – NOVARA 08:12) viaggia con 12 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

LUINO-GALLARATE-MILANO

Il treno 25309 (LUINO 07:20 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:44) oggi partirà dalla stazione di GALLARATE alle ore 08:06, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

Dalla stazione di LUINO fino a GALLARATE è previsto un autobus sostitutivo. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx

SARONNO-MILANO-LODI

Il treno 824 (SARONNO 08:23 – MILANO CADORNA 08:58) oggi partirà dalla stazione di MILANO BOVISA alle ore 08:51.

Il treno 817 (MILANO CADORNA 07:32 – SARONNO 08:07) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO BOVISA per un guasto al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

I viaggiatori diretti a SARONNO possono prendere i treni S1 oppure i diretti: COMO-SARONNO-MILANO, LAVENO N.-VARESE-SARONNO-MILANO, NOVARA N.-SARONNO-MILANO.

Il treno 23219 (SARONNO 07:38 – LODI 09:07) oggi partirà dalla stazione di MILANO BOVISA alle ore 08:06 per le ripercussioni di un guasto agli impianti che ha rallentato la circolazione dei treni nel Passante ferroviario.