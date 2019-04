IMA Summer Camp 2019, per una divertente vacanza in città

Dal 10 giugno al 6 settembre 2019 i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni potranno godersi l’estate all’insegna del divertimento all’interno di un centro sportivo di qualità, con ampi spazi verdi e strutture sportive adatte alle attività creative.

ATTIVITA’ PROPOSTE

L’edizione 2019 è strutturata come un avventuroso viaggio nel mondo cinematografico vissuto guardando attraverso le lenti di una immaginaria macchina da presa; un percorso di crescita culturale, creatività, collaborazione e avventura che si svilupperà nell’arco di tutta l’estate in un racconto in immagini che vedrà protagonisti i partecipanti.

Ogni settimana sarà accompagnata da un genere cinematografico, che diventerà spunto per affrontare in modo sempre nuovo e stimolante attività ludico-creative, sportive ed educative.

Mercoledì è giornata dedicata all’acqua e allo svago con la trasferta all’Idea Verde Village di Olgiate Olona, dove i ragazzi (accompagnati in loco dalle famiglie) potranno godersi una giornata in piscina all’insegna del relax e del divertimento.

Novità 2019 sarà l’inserimento di uscite sul territorio e gite di stampo ludico e culturale.

Ecco come si svolge una giornata tipo al Green Summer Camp:

• 07:30 Pre Camp

• 08:30 Accoglienza e appello

• 09:30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali

• 12:30 Pranzo e relax

• 14:00 Attività sportiva e didattica

• 17:00 Merenda

• dalle 17:30 Uscita

• dalle 18:00 Post Camp

DOVE

Le strutture (palestra, campi in erba sintetica, aule didattiche, saloni, cortile, ecc.) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate a Castellanza, presso la scuola E. Cantoni, accesso al Camp dal cancello del cortile in Via Damiano Chiesa, 18.

QUANDO

Dal 10 giugno al 6 settembre 2019 per un totale di 10 settimane così suddivise:

• dal 10 giugno al 14 giugno

• dal 17 giugno al 21 giugno

• dal 24 giugno al 28 giugno

• dall’1 luglio al 5 luglio

• dall’8 luglio al 12 luglio

• dal 15 luglio al 19 luglio

• dal 22 luglio al 26 luglio

• dal 29 luglio al 2 agosto

• dal 26 agosto al 30 agosto

• dal 2 settembre al 6 settembre

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota settimanale è di 110 euro. Per gli studenti dell’IMA per due o più componenti dello stesso nucleo familiare, dalla terza settimana di frequenza in poi, per i tesserati delle società convenzionate con il Camp, il costo di ciascuna settimana è di 100 euro tutto compreso.

È possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota di adesione pari a 15 euro, comprendente, oltre la copertura assicurativa, anche il kit del Camp.

L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica.

COME E QUANDO ISCRIVERSI

È possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.sportpiu.org o www.imacastellanza.it o www.maternacantoni.it e versando la quota di iscrizione direttamente all’ufficio amministrazione dell’Istituto o alla segreteria Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza (VA).

Le iscrizioni sono aperte dal 2 maggio.