Lavori in corso in piazza san Vittore, arriva il glass emotion park

La Varese Design Week, l’evento dedicato agli amanti del design e dell’arte, quest’anno si svolgerà dal 5 al 9 aprile. 3 location satellite, 20 location commerciali, 46 designers, 5 giorni di performance animeranno la città: e come sempre grande complice creativo sarà l’azienda Torsellini Vetro di Gavirate, che anche quest’anno – dopo il grandissimo successo del Glass Emotion bridge – regalerà un’installazione emozionale, preparata specificatamente per la Varese Design Week da Roberto Torsellini, che interpreta il tema di quest’anno.

Un’installazione che proprio in queste ore stanno montando in piazza san Vittore, che farà da luogo di esibizione dell’installazione, in accordo con il tema «Past to Future, non c’è futuro senza passato».

«Si tratta di quattro parallelepipedi in vetro, a specchio e laccato, di varie altezze fino a 5 metri, si ergeranno nel centro della piazza San Vittore su una superficie di circa 100 metri quadri – spiega Torsellini – I giochi di riflessi moltiplicheranno persone e cose, e tra le facce che rivestono i parallelepipedi ci saranno anche le tipiche geometrie del maestro Marcello Morandini».

Tutto l’intorno della piazza si rifletterà nei parallelepipedi: la basilica, i palazzi il passato della città. Ma anche il futuro e la natura, con all’esterno dei parallelepipedi di vetro alberi e erba. Sarà possibile muoversi all’interno dell’installazione, e una specifica illuminazione serale ne renderà ancora più suggestiva l’esperienza.

Per la realizzazione si sono avvalsi della sinergia di un nutrito gruppo di imprese e professionisti del territorio, membri del network BNI, che hanno messo a disposizione le loro competenze: che stanno in questi giorni lavorando alacremente davanti alla Basilica.

