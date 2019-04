Il Naba sbarca a Varese con la Design Week

Workshop in tema con l’edizione «Past To Future» alla Varese Design Week: grazie alla collaborazione della Scuola English Language Centre in Viale Milano che li ospiterà, la regia di Massimo Colli, Educational Counsellor per NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milanoe il coinvolgimento di diversi designer e docenti, trattando temi quali il design, il fashion designer, il media design, le arti visive.

I workshop sono online sulla pagina Facebook della Varese Design Week. Ogni corso sarà a numero chiuso ed ospiterà massimo n. 35 partecipanti (iscrizioni alla mail comunicazione@varesedesignweek-va.it).

English Language Centre nasce con l’idea di offrire l’insegnamento della lingua Inglese ad altissimo livello. Nel 1970 la scuola diventa, inoltre, Centro Aperto per gli Esami dell’Università di Cambridge. NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano , è la Prima Accademia di Arti Visive, Design, Fashion Design, Graphic Design, Media Design e Scenografiacon sede a Milano e Roma. Nel 1995 fu premiata dal Sindaco della città di Milano in quanto divenuta ormai punto di riferimento come Accademia di Belle Arti in Europa e nel mondo contribuendo ad accrescere il prestigio e la fama della città.