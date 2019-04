Torna TEDxVarese, e l’innovation garden arriva in centro città

La terza edizione di TEDxVarese si espande nella città: la notissima conferenza internazionale che da tre anni ha sede anche nella città giardino si svolgerà come sempre alle ville Ponti – quest’anno domenica 9 giugno – Ma anche a palazzo Estense e al teatro Santuccio, dove si svolgerà la seconda edizione di Innovation Garden, una due giorni di worshop gratuiti per promuovere la cultura digitale, che prevederà anche degli eventi serali.

I biglietti per TEDxVarese saranno in vendita dalle 19 di venerdì 19 aprile solo on line: nelle precedenti edizioni sono andati sold out in pochi giorni.

Nella diretta facebook la conferenza stampa integrale, a cui hanno partecipato il presidente dell’associazione e licenziatario di TEDxVarese David Mammano, l’assessore all’innovazione del comune di Varese Ivana Perusin, e Anna Deligios, dirigente della camera di Commercio di Varese.

