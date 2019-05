I 10 posti migliori da visitare in Canada

È il Grande Nord Bianco, la bellissima terra del delizioso sciroppo d’acero, dove tutti sono educati e il loro Primo Ministro è un po’ sognatore; quindi, perché non visitare il Canada? In questo articolo scopriremo alcuni dei posti migliori in Canada.

Suggerimento: se stai cercando voli per il Canada, ma tutti sembrano un po’ troppo costosi, controlla se potrebbe essere più economico ottenere un volo con una sosta negli Stati Uniti. Tuttavia, tieni presente che per fermarti negli Stati Uniti, anche solo per un paio d’ore, in attesa del tuo volo in coincidenza, avrai bisogno di un’ESTA statunitense. Vai su www.esta.it/guida-esta per saperne di più.

1. Whistler, British Columbia

Se ti piacciono gli sport invernali, allora vai a Whistler per visitare una delle più grandi stazioni sciistiche del Nord America. Qui puoi sciare, usare le racchette da neve, lo slittino, andare in motoslitta e molto altro ancora.

2. St. John’s, Terranova e Labrador

Questo luogo di ritiro degli artisti presenta una serie di case dai colori vivaci, simili alle Painted Ladies di San Francisco. È la città più antica della provincia, ma conserva comunque una bella atmosfera moderna. Quando hai finito di immergerti nella sua atmosfera, puoi conoscere la cultura e la storia locale presso The Rooms o visitare il Faro di Cape Spear.

3. Churchill, Manitoba

Questa piccola città sulla Baia di Hudson è la capitale mondiale degli orsi polari, quindi se vorresti avvicinarti abbastanza da vedere le creature pelose nella loro natura, questa è la tua unica opportunità. (A meno che non ti rechi al Polo Nord.) I turisti possono anche nuotare con le balene Beluga o fare un giro della tundra in buggy.

4. Bay Of Fundy, New Brunswick

Questa è una delle attrazioni turistiche più popolari in Canada perché offre l’esperienza di “camminare sull’oceano”, dove cammini letteralmente sul fondo dell’oceano (con la bassa marea). È anche famosa per avere le maree più alte del mondo e ospita diverse specie di balene.

5. Lo Yukon, Territori del Nord-Ovest

Se vuoi vedere l’aurora boreale, allora lo Yukon offre alcune delle migliori viste del paese. Durante il giorno, è possibile esplorare il Kluane National Park e le sorgenti termali di Takhini.

6. Valle di Okanagan, Columbia Britannica

Se sei un amante del vino, allora non vorrai perderti questa bellissima valle. Potrai rilassarti sul Lago Okanagan, visitare la regione di Kelowna, visitare i vigneti e le cantine o gustare un bel bicchiere di rosso se hai più di 18 anni.

7. Tofino, isola di Vancouver

Per quelli di voi che cercano una vacanza al mare in Canada, non cercate oltre. Qui puoi esplorare le famose spiagge (ad es. Long Beach e Chesterman Beach), passare il tempo in acqua o anche fare kayak e campeggiare nella Pacific Rim National Park Reserve.

8. Parco nazionale di Gros Morne, Terranova e Labrador

Parte delle Long Range Mountains, questo parco nazionale è un must per gli amanti della natura a causa dell’incredibile diversità geologica. Puoi fare escursioni nelle Long Range Mountains, passeggiare lungo le Tablelands o fare una crociera nel Western Brook Pond.

Questa lista ti ha mostrato solo alcuni dei tanti posti incredibili da visitare in Canada, quindi perché non parti ed esplori tu stesso?