Alla ri-scoperta del bosco, insieme agli asini

Siamo abituati alla fretta e a procedere ciascuno con il proprio passo, ma in compagnia di un asino cambia tutto, e si ha la possibilità di “percepire il bosco con l’acuta curiosità di un animale che ha fatto della comprensione dell’ambiente il suo stile di vita”, spiegano gli organizzatori del “Raglio della natura”, la passeggiata in programma domenica 2 giugno dalle ore 14.30 con gli Asini dell’Arca del Seprio.

I partecipanti potranno sperimentare in prima persona la conduzione dell’asino. Avranno la possibilità di comprendere cosa si nasconde dietro la proverbiale testardaggine di questo animale, scoprendo che, in realtà, con attenzione e calma, si può costruire un rapporto d’intesa e complicità.

Questa esperienza è anche utile a stimolare la comprensione delle dinamiche di gruppo e l’influenza che queste hanno nel benessere del singolo e del prossimo.

L’attività è suddivisa in quattro momenti:

– Presentazioni, primo approccio all’asino, preparazione degli animali alla passeggiata.

– Conduzione assistita degli asini con l’utilizzo della corda (non è prevista la cavalcata dell’animale) lungo il sentiero delle rane del Parco Pineta.

– Arrivo allo stagno S. Siro e sosta ricreativa e didattica.

– Rientro.

Abbigliamento richiesto: è consigliato indossare scarpe escursionistiche o con suole adatte al terreno fangoso, pantaloni lunghi e comodi ed abbigliamento sporchevole. Portare con sé acqua e spray antizanzare.

Il ritrovo alle ore 14.30 presso L’Arca del Seprio in via Doria 32, a Vedano Olona

La guida accompagnatrice è Giordano Rosolen (guida A.I.G.A.E. tessera n° LO581) che sarà affiancato da Antonella Milesi (educatrice, con esperienza di attività assistite con gli animali)

Per info e prenotazioni: 392 0699918 oppure asinidellarca@gmail.com.