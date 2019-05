Cgil: “aderiamo al Varese Pride”

La CGIL di Varese anche quest’anno aderisce “con convinzione e entusiasmo” alla parata del Varese Pride che si terrà sabato 15 giugno 2019.

«Come tutti gli anni, una folta delegazione della CGIL sfilerà nel corteo con i propri striscioni, insieme alle tante bandiere arcobaleno.

La battaglia per la conquista, il consolidamento e il riconoscimento dei diritti del lavoro, sociali e civili – spiega il Segretario della CGIL di Varese Umberto Colombo – ci vedono da sempre uniti per riaffermare una cultura democratica che si rafforzi accrescendo la fondamentale coesione tra i cittadini. I diritti vanno conquistati ma anche difesi e sostenuti, per questo saremo al fianco delle tante e dei tanti attivisti arcobaleno».