Ogni cosa al suo posto: quando i cuccioli trovano pace

Domenica 13 maggio alle ore 15 si rinnova l’appuntamento per bambini con le Animazioni alla lettura di Betty Colombo in Biblioteca.

Il tema scelto per questo nuovo incontro è “Ogni cosa al suo posto”. Non tanto e non solo per imparare a riordinare la cameretta, ma per piuttosto per indagare la meraviglia di “quando i cuccioli trovano pace”.

La partecipazione è per tutti gratuita.

A seguire, dalle ore 17, una nuova animazione alla lettura, questa volta dedicata a un pubblico adulto e agli Intrecci – quando la vita è appesa a un filo”, tra mito e realtà.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it oppure vicesindaco@comune.brebbia.va.it.