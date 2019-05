Dipingere con il corpo, domenica al MA*GA

Ogni segno grafico è conseguenza di un’azione. Per aiutare i bambini a comprendere a fondo il concetto domenica 5 maggio alle ore 15 il MA*GA propone un’attività performativa per dipingere con tutto il corpo: “Segni in movimento” il laboratorio dedicato ai bambini e realizzato in collaborazione con Valentina Perota.

L’esperienza inizia con un percorso di visita nelle sale del MA*GA e prosegue negli spazi del laboratorio con un’attività di movimento guidato, in cui ciascuno lascerà le tracce del proprio passaggio.

Attività adatta ai bambini dai 5 ai 7 anni.

Consigliato un abbigliamento comodo.

Costo 5,00 euro a bambino partecipante;

Ingresso omaggio per adulti accompagnatori.

Il numero dei posti è limitato ed è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a didattica@museomaga.it.