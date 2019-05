Gulino a caccia di accordi per il ballottaggio a Malnate

“Noi non possiamo apparentarci e non ci interessa fare accordi con la Lega”.

La posizione del Movimento 5stelle è tracciata e viene dalla loro storia. A Malnate la questione però potrebbe essere più delicata perché non è un mistero per nessuno che il punto di riferimento del M5S è il padre di Daniela Gulino.

Stasera venerdì 31 maggio si terrà un incontro a porte chiuse richiesto dalla Gulino per cercare un accordo per il ballottaggio.

Al primo turno Domenico Mancino, candidato per il M5S aveva preso 593 voto pari al 7,24 percento. Un pacchetto di preferenze che farebbero gola alla candidata leghista per pareggiare i conti con Irene Bellifemine che si era attestata al 45 percento.

Mancino ha sempre dichiarato la sua linea nei confronti del movimento e lo aveva ribadito nel confronto elettorale tenuto nell’aula magna delle scuole. «Mi sono candidato per poter avere una presenza in città. Non voleva farlo nessuno e così ho accettato. A noi però non interessa fare accordi».

Un matrimonio che non sarebbe comunque ben visto nemmeno in alcuni dei settori della Lega che vogliono mani libere per governare la città senza il rischio di una riproposizione di quanto accade a Roma con il governo nazionale.