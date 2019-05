Happiness porta a scuola L’isola che non c’è

Sabato 25 e domenica 26 maggio, torna Happiness, la kermesse di due giorni dedicata all’infanzia e ai giovani, ambientata nell’area esterna della Scuola dell’infanzia Sacra Famiglia di Cislago, che sarà trasformata per questa nuova edizione, in “Quell’Isola che non c’è” , dove pirati, piratesse e corsari sapranno accogliere tutti con l’allegria che caratterizza gli Amici dell’Infanzia, organizzatori della manifestazione. Un programma lungo due giorni, tra giochi, sorprese, spettacoli, mini golf, percorsi avventura, musica, ottimo cibo, divertimento e spensieratezza per tutte le età.

E se Happiness è da sempre il tradizionale e colorato appuntamento dell’ultimo weekend di maggio. A partire dalle 17 di sabato 25 maggio e per tutto il week end, per i più piccoli, oltre alla zona del luna park artigianale, sarà allestita un’area nuovissima all’insegna del puro divertimento al “Neverland percorso avventura ” dal quale, domenica 26, uno stravagante trampoliere partirà per guidare tutti nella soffitta abitata da strani pirati e bolle di sapone giganti, uno spettacolo che garantirà divertimento per tutti.

Per i più grandicelli, oltre all’ottimo cibo e alle prelibatezze della Locanda dei corsari, sono in programma due imperdibili appuntamenti musicali sotto le stelle: sabato alle 21.00 “Ready Freddie?” un esclusivo omaggio alla band di Freddie Mercury, con un repertorio di musica live tutto dedicato ai grandiosi Queen mentre, domenica sera, sarà la volta dei