La carta di Chicchi: dal libro al laboratorio

Leggere, ascoltare, osservare e poi creare: sabato 11 maggio la sala lettura della Biblioteca di Besozzo apre ai bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni, per due laboratori interattivi, condotti da Fabiola Argenta.

Punto di partenza per questa piccola avventura sarà il libro “La carta di Chicchi” di Adelaide Dell’Angelo.

Per poter partecipare è richiesta la prenotazione chiamando al 0332 970195 digitando 2 e poi l’interno 229, oppure scrivendo a bibliotecabesozzo@gmail.com specificando nominativo, numero di telefono, età del bambino e l’ora desiderata (scegliere tra le ore 9.30 o le ore 10.30).

L’ingresso è gratuito.

La Biblioteca di Besozzo è in via Mazzini 10.