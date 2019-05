La Milano Photo Week è anche a Malpensa

Le sue non sono semplici fotografie dei luoghi che visita, ma cerca di catturare e rappresentare lo “spirito dei luoghi”, la loro atmosfera: ne ricerca l’anima.

Le fotografie di Roberto Polillo sono a Malpensa. La mostra – Four corners of the world – è stata inaugurata oggi, venerdì 31 maggio, in concomitanza con la Milano Photo Week, la settimana interamente dedicata alla fotografia nel capoluogo lombardo.

Nello spazio Photo Square (piano stazione) i visitatori troveranno – fino al 10 settembre – le caratteristiche foto mosse di Polillo. Il fotografo milanese – in passato anche professore universitario di informatica – non utilizza le tecniche tradizionali utilizzate nella fotografia di viaggio. I dettagli, in questo modo, sono nascosti; lo spettatore può così notare quelle atmosfere che percepiamo per istinto. Lo scopo di Polillo è esplorare aspetti della realtà che altrimenti resterebbero nascosti.

La selezione delle fotografie in mostra al Photo Square dell’aeroporto di Malpensa non è casuale; le fotografie esposte provengono dai viaggi di Polillo nei quattro continenti toccati dalle rotte in partenza da Malpensa: l’Europa (con Italia, Russia e Islanda), Africa (Marocco, Egitto e Mozambico) Americhe (Usa, Canada, Messico e Cuba) e Asia (con Emirati Arabi Uniti, India, Cina, Giappone e Myanmar).