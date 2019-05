A Location Camponovo torna Sogno d’Estate

Sogno d’estate torna per il secondo anno a Location Camponovo al Sacro Monte.

La stagione espositiva si è aperta il primo maggio alla presenza di un numeroso e attento pubblico, e la presidente dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese Nicoletta Romano, che ha voluto ringraziare l’ex presidente dell’Associazione Marcello Morandini che per quasi due decenni ha guidato con passione e competenza l’Associazione. Ha ricordato, poi, che prossimamente sarà pubblicato un Libro/Catalogo che ripercorrerà quarant’anni di attività dell’Associazione varesina. Ha tenuto ha sottolineare, inoltre, il grande merito avuto dal sodalizio nel far conoscere al grosso pubblico le problematiche dell’arte contemporanea e valorizzare gli artisti del nostro territorio. Da maggio a settembre, quindi, saranno allestite mostre personali di alcuni artisti dell’Associazione e una serie di collettive a carattere tematico. Un video racconta inoltre l’attività espositiva dal 1977 al 2018.

Artisti in mostra: Gabriella Barioni, Maria Teresa Barisi, Anna Bernasconi, Giorgio Bongiorni, Francesco Buda, Alfredo Caldiron, Franca Carra, Luigi Cassani, Alessio Ceruti, Piero Cicoli, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Anna Dubini, Daniele Garzonio, Giovanni La Rosa, Lorenzo Luini, Giuseppe Maggi, Gabriella Magnetti, Marcello Morandini, Serena Morosi, Giuliano Motteran, Ferdinando Pagani, Simone Patarini, Stefania Pellegatta, Antonio Piazza, Luigi Sandroni, Sandro Sardella, Elena Sasu Ana, Marcello Schiavo, Armando Vanzini,

Giorni di apertura: Giovedì e Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 19,00.

Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 19,00.