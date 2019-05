Microcosmi Festival, via con una serata “sold out”

È iniziata con una serata “sold out” l’edizione 2019 di Microcosmi Festival. Il primo appuntamento, dei sei che si terranno con scadenza mensile fino a settembre, ha visto un numeroso pubblico e un evento tutto dedicato al cinema.

Nella bella Coffee House di Villa Tatti Talacchini in molti hanno passato una serata alla scoperta dei cortometraggi grazie a Cortisonici, il festival internazionale varesino che ha portato a Comerio alcuni dei suoi film più belli. La serata ha visto poi l’intervento dell’attore e regista Matteo Tibiletti che ha raccontato a cuore aperto il suo percorso artistico fino ad oggi e spiegato la filosofia e la tecnica dei suoi lavori. La sua passione per il teatro e per il cinema lo ha portato a vincere numerosi premi come quello del “Mobile Film Festival” del 2018 , il corto intitolato “Yes, No” è stato girato con un cellulare Samsung S7 Edge e la sua durata è di 1 minuto. Il regista ha spiegato che anche con poco si può realizzare qualcosa di grande. Successivamente al suo intervento, Nicolò Tamburini ha presentato l’innovativa “Cinemusic Experience” a cura di FilmHUB90.

Grazie all’intervento delle band “Mountains of the Sun” , “Nøkken” e il pianista Marius Berardinelli il pubblico ha potuto vivere a pieno il cinema delle origini sotto il grande schermo, ascoltando le colonne sonore live inventate dagli artisti. Intorno alla Coffee House illuminata da luci e candele FilmHUB90 interrogava i giovani cinefili su svariati film utilizzando un gioco inventato da loro, chi vinceva riceveva in premio un bel bicchiere di pop corn.

A chiudere la serata è stato proiettato il film “Una giornata particolare” di Ettore Scola, un film drammatico del 1977 sul tema differenze.

Una serata da vivere nel parco di Comerio, nonostante le temperature poco primaverili, ma che ha permesso di dare inizio ad una rassegna che continua il 18 giugno con un appuntamento dedicato alla letteratura.