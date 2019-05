Pd di Legnano: “Hanno perso una città”

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 Maggio 2019 sarà una data da ricordare. Non sono trascorsi nemmeno due anni da quando la Giunta di Centro Destra capitanata da Gianbattista Fratus si è insediata a Palazzo Malinverni, animata da grandi velleità. “Liberi di cambiare la città”, recitava il titolo del loro programma elettorale. Ebbene, ci sono riusciti: hanno preso una città dove la partecipazione dei cittadini aveva iniziato il suo difficile percorso: Bilancio Partecipativo, Consulte Territoriali, Il Portale del Cittadino, dove le pareti di Palazzo Malinverni si stavano trasformando in grandi vetrate di cristallo, in cui delibere, documenti, verbali, programmi, bilanci erano finalmente a disposizione di tutti i cittadini, dove i conti del comune erano gestiti con il buon senso del padre di famiglia. E l’hanno riportata indietro di dieci anni, con i comitati di affari, le decisioni di vertice, i favoritismi, i “prezzi da pagare”, il cerchio degli amici da premiare. Tanti consiglieri comunali, 13 su 25, la maggioranza, hanno detto basta, il nostro Alberto da Giussano non può meritarsi questo, non può essere trascinato impunemente nel fango. E così, pur attendendo con rispetto la conclusione degli iter processuali, oggi è politicamente finita la giunta Cozzi-Fratus.

Con tanta tristezza per la pessima immagine che Legnano, grazie a loro, ha dato di sé a tutta l’Italia ma con il sollievo per la fine di una brutta, brutta storia. Game over, comincia un’altra partita, dove si vincerà se si saprà mettere in campo un programma onesto, trasparente, partecipativo, giusto e solidale. Di questo Legnano ha bisogno, se lo merita. Il Partito Democratico c’è, disposto a lavorare con tutti coloro che condivideranno questi valori e questo appassionante cammino.

Partito Democratico Legnano