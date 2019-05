Schianto sulla statale, ferito motociclista

Incidente stradale questa mattina, mercoledì, attorno alle 9.30 lungo la strada statale 394 che attraversa la Valcuvia.

Il sinistro riguarda un’auto e una moto.

Due le persone rimaste ferite e sul posto subito soccorse da numerosi mezzi inviati dal 118: c’è l’elisoccorso, un’automedica e due ambulanze (Croce Rossa di Gavirate ed Sos di Cunardo).

Il traffico è stato deviato dagli agenti della polizia locale del Medio Verbano sulla viabilità secondaria – la “vecchia” via Valcuvia – e sul posto è presente di supporto anche una pattuglia della Guardia di Finanza.

Dalle prime informazioni risulta che i mezzi sanitari stanno operando in codice giallo.

CUNARDO – Quasi in concomitanza – mezzora dopo – si è verificato un altro incidente auto-moto a Cunardo, in via Varesina. Anche qui sul posto i mezzi di soccorso inviati dal 118.

(articolo aggiornato alle ore 10.30 di mercoledì 22)