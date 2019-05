Si accendono le luci e le note al Castello di Somma Lombardo

Un altro appuntamento del Corpo Musicale “La Casoratese”, appena reduce dall’organizzazione dello Stage Giovanile 2019, dove 80 giovani musicisti si sono ritrovati per due giorni a studiare insieme. Un piccolo grande esempio di come la didattica musicale, insieme alla passione dei ragazzi e dei loro maestri, crea un mix magico che chi era presente al concerto finale di domenica pomeriggio, se ne è sicuramente accorto.

Questa esclusiva serata musicale organizzata grazie alla collaborazione dei Lions di Somma Lombardo, ha come obbiettivo centrale favorire l’educazione musicale giovanile. Il concerto infatti ha uno scopo benefico perché tutto l’incasso sarà destinato alle attività della Scuola di Musica de “La Casoratese”.

Il concerto sarà aperto dalla “Casorate Junior Band” con tre brani tratti come di consueto, dal repertorio moderno per orchestre di fiati: JUBILANT HORIZONS di Patrick Roszell, CYCLONE di Michael Oare e ARABIAN DANCES di Roland Barrett. La direzione è del Maestro Diego Pavanello.

Dopo la “Junior” sarà la volta della formazione senior de “La Casoratese” diretta dal Maestro Emanuele Maginzali, che vedrà i musicisti impegnati in un viaggio intorno al mondo, come si evince dal titolo del primo brano. Si attraversano paesi, si incontrano culture diverse, immergendosi in ritmi, melodie ed effetti sonori spettacolari.

Il programma si apre con “AROUND THE WORLD IN 80 DAYS” di Otto M. Schwarz. Si prosegue con la bellissima suite brasiliana “OS PASSAROS DO BRASIL” di Kees Vlak, per poi lasciarsi trasportare dagli incalzanti ritmi di “ARABIAN DANCES” di B. Balmages.

Qualche minuto di relax con una piccola perla di Alfred Reed: “DANZA CARIBE”, dove una chitarra aiuterà l’orchestra ad entrare in un’atmosfera fatta di spiagge bianche e acque trasparenti.

Il concerto continua con la possente e selvaggia “AFRICA CERIMONY, SONG AND RITUAL” di R. W. Smith, per poi concludersi in una folgorante selezione da “WEST SIDE STORY di L.Bernstain arrangiata da N.Iwai

Il concerto si terrà venerdi 31 Maggio alle ore 21 nel cortile del Castello Visconti di S.Vito, sito in Piazza Scipione Publio Cornelio, 2 a Somma Lombardo.

L’ingresso è a pagamento con offerta libera, gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni.

Il concerto è patrocinato dal comune di Somma Lombardo e di Casorate Sempione e dai Lions di Somma Lombardo.

