Una festa dell’architettura per la giornata “Studi Aperti”

L’appuntamento è per venerdì 24 Maggio dalle 18 in poi nello spazio industriale di via Vellone/via Stadio che è già stato protagonista della Varese Design Week.

Li, in una atmosfera industrial fashion, si svolgerà l’evento Open! – Studi aperti 2019 Grande evento nazionale dell’Ordine di Architetti che apre le porte degli studi in tutta Italia (qui, gli studi aperti in provincia di Varese).

La manifestazione accomuna idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale, ed è un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori. Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi, per far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto.

Alla fine della giornata, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese ha deciso di organizzare un Evento / Festa / Talk dal titolo: “Architettura un linguaggio Comune” che si svolgerà alla Rossi Italian Design, in Via Vellone / angolo Via Stadio.

La serata prevede innanzitutto conversazione tra gli architetti Riccardo Blumer (Direttore USI – Accademia di architettura Mendrisio) e Alessandro Scandurra (Milano) che si focalizzerà sul tema: “Significato della figura dell’architetto nella contemporaneità”. Ma non mancheranno i buffet e la musica, con il dj set di Alessio Pravato. L’ingresso è aperto a tutti.