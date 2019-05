Uno sportello Postamat in piazza

È arrivato a bordo di un camioncino ed è stato piazzato nella piazza parrocchiale. I Postamat promesso da Poste Italiane ai piccoli comuni diventano realtà. Quello di Galliate Lombardo è già attivo.

A cosa servono questi piccoli uffici postali? A prelevare, non solo con Banco Posta ma anche con tutte le carte di credito (in questo caso pagando una commissione se prevista dal contratto con il proprio istituto di credito) e a pagare le bollette precompilate. È inoltre possibile effettuare operazioni informative come consultare il saldo o la lista dei movimenti relative alla propria carta Postepay prepagata o al proprio conto corrente, in quest’ultimo caso per mezzo della carta Postamat connessa al conto.

Insomma un bel servizio per i piccoli comuni. Lo sportello verra ufficialmente inaugurato il 31 maggio.