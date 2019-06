Arrivano i bollettini della Tari

Sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti 2019 con le seguenti scadenze: prima rata entro l’1 luglio (ma, dati i tempi ristretti, non saranno sanzionati i versamenti effettuati entro il 22 luglio), seconda rata entro il 2 settembre, terza rata entro il 31 ottobre. Possibile optare per un’unica rata con scadenza 2 settembre. Le tariffe sono invariate rispetto al 2018. Oltre al pagamento con F24, è possibile utilizzare il sistema nazionale PagoPA. Amga Legnano è a disposizione per ulteriori informazioni (sede di via per Busto Arsizio 53, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13, tel. 0331.884730, info.tributi@amga.it).