Francesca Manfredi alla Ubik di Varese

La scrittrice Francesca Manfredi, mercoledì 5 giugno alle 18 alla Libreria Ubik di Varese, presenterà il suo nuovo romanzo “L’impero della polvere” (La nave di Teseo). Un romanzo dalla forza quieta e inarrestabile sul potere arcaico dei legami famigliari, sulle minuscole e più intime rivoluzioni di un corpo in movimento, e sull’istante esatto in cui un’infanzia finisce: quando le pareti vengono giù e le vite adulte si rivelano, è allora che non siamo più soltanto la storia di scelte anteriori, perché quello è il principio delle nostre.

Francesca Manfredi è nata a Reggio Emilia nel 1988 e vive a Torino. Insegna alla Scuola Holden. Con “Un buon posto dove stare” (La nave di Teseo) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima ed è stata finalista al Premio Chiara Festival del Racconto.