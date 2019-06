Grande successo per la terza edizione di TedXVarese

Anche la terza edizione del TEDx Varese va in archivio con un bilancio più che favorevole.

Oltre 500 partecipanti arrivati da tutta la regione per ascoltare 14 speaker e 4 performer internazionali che si sono alternati sul palco per raccontare, ognuno nel suo ambito, come sono riusciti ad “attraversare i confini” della scienza, dell’economia, del sociale.

Come da formula TEDx, in 12 minuti di tempo ciascuno, un gruppo selezionato di scienziati, esperti di geopolitica, astrofisici, imprenditori, ricercatori, sportivi, artisti e persone comuni hanno raccontato come hanno superato i limiti di quanto è già conosciuto per spingersi ancora oltre e cercare nuove risposte.

«La terza edizione di TEDxVarese è stata la più internazionale di sempre – commenta David Mammano, presidente dell’associazione e licenziatario di TEDxVarese – un’occasione per generare valore, capitale di relazioni e conoscenza celebrando idee che vale la pena diffondere su un tema quanto mai attuale e urgente per il nostro tempo: i confini. Siamo contenti che anche la terza edizione sia andata sold out e che la risposta del pubblico sia stata molto positiva con spettatori che sono arrivati a Varese da tutta Italia».

Grande successo anche per la prima edizione di TEDxYouth@Varese, l’evento TEDx dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese organizzato sabato 8 giugno al Teatrino Gianni Santuccio, a cui ha preso parte un pubblico di 200 persone per ascoltare le idee che vale la pena diffondere di 8 giovani speaker, studenti del territorio di Varese. Il tema dell’evento è stato “Per la prima volta” e gli speaker saliti sul “bollo rosso” di TEDx sono stati Francois Bellomo dell’istituto ISISS Don Milani, Zoe Frattini del liceo classico Crespi, Marta Vedani del Ferraris (Gazzillo), Alessandro Varsi del Ferraris (Fatica), Nawal Anejar dell’ITE Tosi, Erica Rovera del liceo classico Ernesto Cairoli, Tommaso Broggian del liceo Viale dei Tigli e Ivan Guida dell’ISIS Ponti di Gallarate, vincitore della borsa di studio per un corso di laurea triennale messa in palio dall’Università degli Studi dell’Insubria per celebrare il talento degli studenti del territorio.

Grande emozione e soddisfazione per lo studente Ivan Guida: «Questo premio è una soddisfazione grandissima per me, che ripaga il lavoro svolto con i Professori Cristina Magnolo e Vittorio Belloni, che mi hanno aiutato a dare il meglio nella mia presentazione. Ho potuto portare sul palco del TED la mia passione più grande, il motocross, rendendolo spunto di crescita e di consigli preziosi da condividere con tutti i presenti».

«Ancora una volta un nostro alunno ha dimostrato di saper mettere in campo competenze che vanno oltre le sole conoscenze, appassionando, divertendo e, al tempo stesso, facendoci riflettere. La miglior conclusione per un percorso iniziato a Novembre 2018 e in cui abbiamo fortemente creduto» il commento del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Martino e del Prof. Antonio Perrucci.