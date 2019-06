Grave incidente in via Gasparoli, ferito un 31enne

Grave incidente stradale a Cassano Magnago: un uomo di 31 anni è finito in ospedale in gravi condizioni.

(foto d’archivio)

È successo poco prima delle 8 del mattino di oggi, venerdì 21 giugno, all’incrocio tra la via De Amicis e la perpendicolare via Gasparoli. Un’auto e un motociclo si sono scontrati e la peggio l’ha avuta proprio il conducente dello scooter. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza dalla vicina Croce Rossa di Gallarate e un’automedica: il ferito è stato trasferito in ospedale in codice rosso, dunque in pericolo di vita.

Nonostante l’incrocio sia regolato da semaforo, qualcosa è andato storto. La dinamica esatta sarà chiarita dai carabinieri intervenuti sul posto per rilevare l’incidente.