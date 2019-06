La chirurgia generale si presenta al territorio

Il Comitato “Amici dell’Ospedale di Tradate” organizza questa sera, venerdì 21 giugno, con il patrocinio del Comune di Tradate e dell’ASST dei Sette Laghi, un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “La Chirurgia Generale incontra il Territorio e i Medici di medicina generale”.

L’appuntamento è per le ore 20.45, alla Biblioteca Frera di Tradate.

L’evento offrirà l’occasione per informare la popolazione ed i Medici di Medicina Generale in particolare sulle attività del reparto di Chirurgia Generale, diretto dal Dott. Andrea Rizzi, svolte nel 2018 e per poter illustrare i progetti futuri.