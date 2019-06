Nuove luci (per Natale) ai Giardini Estensi

Il Comune di Varese pensa già alle festività natalizie e indice un bando di gara per gli allestimenti scenografici del triennio 2019/2021. La gara vuole dare nuova luce ai Giardini Estensi e fare della città un modello di turismo nel periodo natalizio. “L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo uno dei parchi più belli di Varese – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – e renderlo luogo di attrazione per migliaia di persone con evidenti ricadute sia dal punto di vista commerciale sia di quello della promozione della città ben oltre i confini della provincia”.

Il compito delle lucine, come spiegato nel testo, sarà quello di esaltare il parco, la sua struttura morfologica, i monumenti naturali e i manufatti presenti all’interno. Valore complessivo della gara è di oltre 200 mila euro distribuiti in tre anni. La scadenza per l’invio della manifestazione di interesse è fissata per le ore 14.00 di martedì 16 luglio.

“I Giardini Estensi sono un palcoscenico naturale eccezionale – prosegue l’assessore – sono sicura che la realizzazione di una grande evento natalizio fatto di luci e suoni potrà essere amato dalla città e potrà essere da richiamo per tantissimi turisti. Abbiamo lavorato tanto a questo progetto e ora lo realizzeremo già per il Natale 2019. Questa novità si aggiunge a tutte le altre iniziative già messe in campo dal mio assessorato per il prossimo mese di dicembre”.

Nel dettaglio il contratto d’appalto si riferisce al servizio di noleggio di impianti e attrezzature, alla progettazione e realizzazione di un allestimento scenografico natalizio nei Giardini, al trasporto dei beni, al loro montaggio, smontaggio, manutenzione e custodia in magazzino. Ai partecipanti sarà anche chiesto di realizzare migliorie per il secondo e terzo anno, con installazioni aggiuntive negli spazi già previsti per il 2019 o in nuove aree del parco.

Il via all’installazione della scenografia è previsto entro il mese di novembre 2019, mentre l’attivazione degli impianti sarà richiesta dal 6 dicembre al 16 gennaio 2020. Un calendario simile sarà indicativamente replicato anche per i Natali 2020 e 2021.

L’importo dell’appalto, che come detto è complessivamente di poco inferiore ai 200mila euro oltre Iva, verrà così suddiviso: 81.897,21 euro per il 2019 (anno in cui viene richiesta l’ideazione progettuale dell’investimento), mentre per ciascuna delle due edizioni seguenti l’ammontare è di 57.307,05 euro.

Il bando completo è disponibile al seguente link