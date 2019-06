Problemi all’acquedotto, il Sindaco ordina la bollitura dell’acqua

Il Sindaco di Porto Valtravaglia ha emesso un’ordinanza per la bollitura dell’acqua per uso potabile. La comunicazione è stata pubblicata nella mattina di giovedì 27 giugno, a seguito di un guasto alla stazione di pompaggio dell’acquedotto comunale che ha causato la rottura della pompa di sollevamento dell’acqua diretta ai bacini idrici comunali.

Un guasto che non ha permesso il regolare riferimento idrico dei vari bacini del comune e che vede problemi alla fornitura del bacino di Brighirolo che necessita di un rifornimento d’acqua. Per il rifornimento infatti, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese che sono arrivati sul posto con una apposita autocisterna per trasportare l’acqua dalla rete idrica dei comuni vicini.

Pertanto, nel caso di utilizzo dell’acqua per uso potabile è necessario bollirla. L’ordinanza è rivolta ai cittadini che abitano le zone di Ligurno, Musadino, Domo, Capoluogo, Muceno ed avrà validità fino a nuovo ordine.