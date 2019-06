Puzze insistenti: parte il monitoraggio dell’Arpa

Dopo i nasi arriva il camioncino dell’Arpa. Al confine tra Bardello e Gavirate il problema delle “puzze” continua a tenere banco: «Ricevo quotidianamente lettere o telefonare di cittadini che si lamentano – spiega il sindaco di Bardello Luciano Puggioni – abbiamo ottenuto questa centralina dall’Arpa di Milano. Al termine del monitoraggio capiremo se esiste il problema e, nel caso, la sua gravità».

I cittadini lamentano da tempo i forti odori che si rilevano al confine tra i due comuni, in un’area dove ci sono abitazioni, un asilo e l’oratorio.

Una questione che è stata a lungo dibattuta e che aveva anche fatto nascere un comitato di “nasi” reclutati per dare l’allarme in caso di odori molesti. Un piccolo esercito di volontari che non avevano, però, sollevato alcuna questione. Nonostante le difficoltà, comunque, e la collaborazione della ditta, principale indiziata, che era intervenuta con modifiche ai propri impianti, il problema ha continuato a tenere banco fino alla prima ipotesi di coinvolgere l’Arpa, richiesta avanzata già nel maggio 2017.

Nei giorni scorsi, la centralina di Arpa è stata posizionata nell’area dove più si contano le denunce. Fino alla fine del mese di luglio, verranno fatte rilevazioni 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Dopo questa prima fase, la centrale tornerà a ottobre per svolgere lo stesso tipo di rilevazioni: « A un anno dalla nostra domanda – commenta il sindaco – abbiamo ottenuto che si facciano campionamenti da parte dell’autorità preposta. I dati definitivi arriveranno, quindi, nei prossimi mesi e chiariranno una volta per tutte la questione che sta a cuore alla nostra popolazione».