Una settimana per dipingere Gallarate, con il concorso di Passione Arte

Un concorso per ritrarre – con tavolozza e pennello – Gallarate. Palazzi storici, ma – chissà – anche scenari contemporanei.

Ve la sentite? La vostra occasione è il primo concorso di pittura “Passione Arte en plein air – Dipingi Gallarate”, organizzato appunto da Passione Arte e Galleria Crocetta.

«Un concorso per adulti e per bambini, a qualunque livello» specifica Marinella Bai, uno degli animatori. «Vogliamo vivacizzare Gallarate, valorizzare l’arte e la storia». Venerdì 14 e sabato 15 si portano le tele “bianche” (o un foglio o una tavoletta, quel che preferite), per la vidimazione. Di qui si ha tempo una settimana per completare l’opera inedita.

Il soggetto è liberissimo, l’importante è che rappresenti Gallarate, angoli conosciuti o più nascosti (nella foto: opera di Magrotti, forse il maggior “vedutista” di Gallarate). Può essere pienamente figurativo o un’opera che tende all’astrattismo, basta che si riconosca in qualche modo il legame con la città (e del resto: sperimentare fa parte della tradizione artistica della città).

La giuria è molto qualificata, con Alessandro Castiglioni del Maga, Fabrizio Galli della Galleria On the road, Giovanni Orsini del Premio Città di Gallarate. «E sarà creata anche una monografia, che raccoglierà le opere dei partecipanti, grandi e piccoli» aggiunge Eliseo Valenti, sempre tra i promotori di Passione Arte.

REGOLAMENTO e Bando:

Finalità

Scoprire e raccontare Gallarate con i suoi monumenti, borghi, vie, la sua vita , le sue energie.

Sezioni

Sezione “A”, dai 17 anni

Sezione JUNIOR, dai 7 ai 13 anni

Dimensioni opere

Su qualsiasi supporto e con qualsiasi tecnica, di dimensioni non superiori a cm 50X70 per la sezione “A” e massimo cm 30X40 per la sezione Junior. Una opera per ogni autore.

Svolgimento

Il supporto dovrà essere portato a Passione Arte via San Giovanni Bosco,3 Gallarate per la vidimazione VENERDI 14 GIUGNO 2019 dalle 16 alle 19 o SABATO mattina 15 GIUGNO dalla 9 alle 12. Il partecipante darà la propria adesione compilando il modulo di partecipazione prima del concorso.

Le opere dovranno essere consegnate SABATO 22 GIUGNO 2019 , sempre a Passione Arte dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nel territorio di Gallarate

Giuria

Il comitato che valuterà le opere sarà composto da:

Prof. Alessandro Castiglioni – Vice direttore Museo MAGA

Prof. Fabrizio Galli – direttore Galleria On The Road – Gallarate

Giovanni Orsini – Presidente Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate

La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile

Sarà allestita una mostra dei lavori consegnati presso i locali dell’Associazione in via san Giovanni bosco,3 , dal giorno MERCOLEDI 26 GIUGNO a SABATO 29 GIUGNO 2019 , dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Premiazione e riconsegna opere

SABATO 29 GIUGNO ORE 17 presso Passione Arte – Gallarate

PREMI Sezione “A”

L’Associazione acquisterà i primi 3 quadri premiati , corrispondendo:

500 euro al 1° classificato

300 euro al 2° classificato

200 euro al 3° classificato

Premio di consolazione al 4° classificato, consistente in un buono acquisto di € 50,00 da spendere presso:

CHECCHI BELLE ARTI, via Magenta, 6 – GALLARATE

PREMI Sezione junior

1° classificato : Buono premio del valore di euro 100 e dovrà lasciare l’opera all’Associazione

2° classificato : Buono premio del valore di euro 80 e dovrà lasciare l’opera all’Associazione

3° classificato : Buono premio del valore di euro 50 e dovrà lasciare l’opera all’Associazione

4° classificato : Buono premio del valore di euro 30

5° classificato : Buono premio del valore di euro 20

I Buoni dei primi 3 classificati si possono spendere presso: GAMEPEOPLE Via Torino, 23 Gallarate

I Buoni inerenti il 4° e 5° classificato si possono spendere presso: CHECCHI BELLE ARTI, via Magenta, 6 – GALLARATE

Monografia

Sarà stampato un catalogo monografico con tutte le opere in concorso e ne sarà consegnata 1 copia ad ogni partecipante.

Quota di iscrizione

Sezione “A”: Euro 25 – JUNIOR: Euro 15

L’organizzazione, pur assicurando ogni diligenza nella cura delle opere, declina ogni responsabilità

in caso di furto o danneggiamento nel corso della manifestazione

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE “PASSIONE ARTE” , Via San Giovanni Bosco, 3 – Gallarate.

Tel. 328 2865917 – e-mail : passioneartegallarate@gmail.com