Temporali in arrivo, il caldo si prende una pausa

La temperatura si è abbassata e il cielo si è oscurato. Ci siamo: la perturbazione che ci investirà nel pomeriggio, si avvicina. Il primo caldo di questi giorni lascerà spazio ad acquazzoni a tratti anche intensi (quello di oggi giovedì 6 giugno non sarà l’unico previsto dai meteorologi).

Verso sera e nelle prime ore di domani, venerdì 7 giugno, la situazione migliorerà e, come prevede il Centro Geofisico Prealpino, in giornata ci saranno sole e temperature estive ma nel pomeriggio e in serata locali rovesci o temporali interesseranno perlopiù Alpi e Prealpi.

Situazione simile per sabato: i temporali non mancheranno. Tra uno sprazzo di sole e l’altro.