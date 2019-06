A Varese si balla il rock’n’roll

«Vogliamo il rock and roll patrimonio dell’umanità». Pino Tuscano lo ha ribadito anche questa mattina, mercoledì 19 giugno, durante la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del “Festival del rock’n’roll” di Varese, che lo ha visto protagonista insieme a Fiorenzo Croci, scrittore e anima dell’associazione culturale Il Cavedio.

Sono loro due infatti, gli organizzatori del festival che andrà in scena venerdì 21 e sabato 22 giugno nel salone di Piazza della Motta, 4 e che arriva dopo il convegno organizzato l’8 giugno. «Anche in questa occasione mi piace ribadire l’idea che il rock’n’roll meriti il giusto riconoscimento – spiega Tuscano -. Presentiamo queste due serate che vogliono essere un ponte con Cleveland e speriamo di crescere. Per la prossima edizione ci piacerebbe organizzare un festival per tutta la città».

Nel fine settimana le danze prenderanno il via venerdì, alle 18 e sarà l’occasione per festeggiare la fine dell’anno di VareseCorsi. In programma c’è la presentazione del libro “Il Cielo sopra Varese”, «nato dal corso di scrittura. È un volume con 15 racconti sul tema dello spazio che prende il titolo di una manifestazione di VareseCorsi», spiega Fiorenza Croci.

Si continua poi con un aperitivo dai sapori internazionali. Alle 21 si balla la pizzica mentre alle 21 e 30 c’è il flamenco. Alle 22 e 30 invece si balla il rock’n’roll con “Tuesday Gone”.

Il giorno dopo, sabato 22 giugno, si inizia alle 18 con la sfilata “American Graffiti”, «per scoprire la moda degli anni ’50 e ’60 che vedrà sfilare modelle di due generazioni», spiega Chiara De Giorgio, l’organizzatrice. Alla conclusione verrà eletta Miss Rock’n’roll Varese.

Alle 19 e 30 si terrà l’aperitivo, accompagnato dalla chitarra e voce di Luca Guenna che proporrà i più bei pezzi di Elvis. Alle 20 invece, cena con il Jambalaja, un tipico piatto del New Orleans. Spazio alla musica dalle 21 con i The Fever, The Goose Bumps e Carmen & Les Paillons.