Basta parcheggi selvaggi in ospedale: si cercano soluzioni

Così non va. Parcheggiare all’interno del sedime ospedaliero di Saronno è diventato una battaglia.

Auto vengono lasciate ovunque, anche nei loghi più delicati, riservati ai disabili o alle ambulanze. Decine le segnalazioni che vengono fatte quotidianamente per problemi di circolazione interna delle stesse macchine ma, soprattutto, di ambulanze, persone e barelle.

Così il direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido ha deciso di mettere mano ai parcheggi: « Abbiamo aperto un tavolo di lavoro e di valutazione – spiega il dg – dobbiamo analizzare flussi, orari e capienza. Una volta definito il bisogno e capito cosa può offrire l’area, predisporremo una soluzione che risolverà le criticità».

Quali ipotesi sul tavolo è ancora presto da sapere. «Di certo – assicura il dg Porfido – non introdurremo il pagamento di un ticket. Il transito dalle sbarre continuerà a essere libero ma non tollereremo ulteriori esempi di scarsa educazione o mancato rispetto delle aree sensibili».

Il direttore ha alle spalle soluzioni sperimentate quando aveva un ruolo dirigenziale in Toscana: « A Pistoia abbiamo creato, all’interno dell’area ospedaliera, una zona a traffico limitato, d’intesa con il Comune. C’erano telecamere per rilevare le infrazioni che venivano poi sanzionate con una multa. In questo modo abbiamo eliminato i furbetti del parcheggio facile».