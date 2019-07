Borse di studio sportive per volare in America

Studiare e praticare Sport in un college Americano grazie a College Life Italia.

Quanti studenti vorrebbero andare in un college americano per studiare e praticare uno sport ad alto livello? Da oggi questo sogno potrà essere realizzato. Infatti a Busto Arsizio, gli Istituti Scolastici Olga Fiorini & Marco Pantani hanno aperto uno sportello dedicato alle borse di studio, offerte da College Life Italia.

College Life è un’agenzia romana fondata nel 2013 che rappresenta il principale ponte tra Italia e USA nel mondo dello sport e dell’istruzione.

Uno staff specializzato aiuterà gli studenti atleti e le loro famiglie nel processo per ottenere una borsa di studio accademica in un College Americano.

L’accordo è stato raggiunto grazie alla lunga esperienza dell’istituto nel mondo dello sport insieme a Mattia Pace, ex studente del Liceo dello sport che ha potuto vivere di persona questa esperienza per tre anni. «Sono stati tre anni che mi hanno fatto crescere come atleta e come uomo ed ora vedo il mondo da un’altra prospettiva – spiega Mattia – Voglio offrire a tutti questa opportunità professionale e sportiva, unica nella vita».

Mattia, tornato da poco in Italia, ha accettato l’incarico di gestire lo sportello all’interno di Acof.

Lo sportello è aperto da Lunedì a Venerdì dalle 14:15 alle 18:15 e il sabato dalle 09:15 alle 12:15 ed è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi.