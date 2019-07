Cinghiali incontenibili: ” Non possiamo difenderci”

Danni continui a causa dei cinghiali. L’appello per un intervento di contenimento arriva dal Golf club Panorama alla periferia di Varese. Il direttore ha scritto alle autorità competenti le quali, sostiene, hanno risposto: «Purtroppo l’unica risposta che abbiamo avuto è che non è possibile ridurre il numero degli animali e che dovremmo mettere delle reti elettrificate intorno al campo per evitare le incursioni. Lo stesso vale per i giardini privati e per tutte le persone che potrebbero rischiare la propria incolumità a causa di queste bestie».

Galleria fotografica Danni provocati dai cinghiali 4 di 8

Segnalazioni sulla presenza distruttiva di questi animali si moltiplicano. Regione Lombardia ha avviato un’azione di contenimento mirata, con l’abbattimento di 127 capi nella sola provincia di Varese. Il problema si presenta in diverse zone del territorio. Di qualche giorno fa la presa di posizione dei comuni del Parco del Campo dei Fiori dove la presenza dei cinghiali produce danni soprattutto alle attività agricole.