Formula Renault: Balestrini in testa al giro di boa

C’è un pilota di Saronno in testa alla Formula Renault quando il campionato (compreso all’interno della Formula X) è giunto a metà del proprio cammino: si tratta di Laurence Balestrini, portacolori della Viola Racing, che grazie ai due secondi posti ottenuti sul circuito di Varano de Melegari è balzato al comando della graduatoria del challenge per monoposto a ruote scoperte.

A questo punto della stagione, Balestrini comanda la classifica con 98 punti, due in più rispetto a Meraviglia, e tutto lascia pensare che la lotta per il titolo sia confinata a questi due piloti poiché il terzo del gruppo – Palego – segue a quota 50 punti. Una situazione che potrebbe cambiare in ogni momento a partire dal prossimo appuntamento sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia).

Balestrini, primo da sinistra, sul podio di Varano

«Il nostro obiettivo è proprio quello di vincere il campionato italiano di Formula Renault – conferma il pilota saronnese – ma sappiamo che sarà sicuramente una lotta dura e un testa a testa con Meraviglia fino all’ultima gara». Le gare di Varano sono state caratterizzate da temperature molto alte – fino a 36°, con asfalto anche a 60° – che hanno messo a dura prova le gomme (monomarca Yokohama). Il tracciato dedicato a Riccardo Paletti è il più tortuoso e lento tra quelli che ospitano la Formula Renault e questa poteva essere una insidia ulteriore per i piloti favoriti che invece hanno confermato la loro bravura e fatto bottini importanti per il futuro del challenge legato alla Casa francese.

Ora, come accennato, la battaglia tricolore si sposterà (a fine luglio) al “Nuvolari” per il quarto weekend di corse: ogni appuntamento prevede due gare per gli interpreti della Top Class (che comprende appunto la Formula Renault) ma anche la disputa delle gare dei campionati minori compresi nel calendario di Formula X.