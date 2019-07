Giovani matematici di tutto il mondo in arrivo all’Insubria

Quest’anno l’incontro Brazitaly si terrà all’Università Insubria di Varese.

Dal 29 luglio al 2 agosto, il collegio Cattaneo in via Dunant a Varese, si trasformerà in un laboratorio di conferenze incentrate sulla matematica. In particolare, gli argomenti di questa XI conferenza saranno le equazioni differenziali non lineari.

Brazitaly è una collaborazione scientifica tra l’Italia e il Brasile nata nel 1996. I protagonisti della conferenza saranno matematici delle due nazioni oltre che a ospiti internazionali e illustri.

«Da più di vent’anni ha motivato e cresciuto generazioni di giovani matematici che hanno deciso di intraprendere ricerche nell’ambito delle Pde, equazione alle derivate parziali, equazioni che modellizzano e descrivono il mondo reale con molteplici applicazioni – spiega Daniele Cassani Presidente della Rism (Riemann international school of mathematics) – Quest’anno in particolare saranno presenti molti giovani e questo è un segnale davvero positivo e incoraggiante per il futuro».