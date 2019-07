Magia per bambini al Belvedere, tra musica e pizza

Un aperitivo speciale quello in programma per la serata di giovedì 11 al Belvedere di Azzate per la “Festa della Pizza e della Musica”.

Il forno inizierà a produrre leccornie a partire dalle ore 19 con il dj set di Oscar Bardelli, ma già dalle ore 18 spazio agli Sspritz dell’Apetit, di casa al belvedere, e agli hamburger del Blend4 on the road.

Alle ore 20.45 iniziano poi gli spettacoli a cominciare dalla magia per bambini , con l’illusionista Mago Diego e, a seguire, l’esibizione di pizza acrobatica con Valerio Torre di Torretta Pizza.

I parcheggi utili per le auto sono in via Colli e via Battisti .

L’evento, promosso dalla Pro Loco di Azzate, è organizzato con il patrocinio del Comune.