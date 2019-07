Mv Agusta, accordo col colosso cinese Loncin

La storica casa motociclistica MV Agusta Motor ed il gigante industriale cinese Loncin Motor Co., Ltd., hanno siglato un accordo strategico a lungo termine per lo sviluppo di una nuova famiglia di prodotti a marchio MV Agusta nella gamma delle cilindrate 350-500 cc.

I mezzi, interamente progettati e ingegnerizzati dalla casa di Schiranna, sono destinati ad occupare il segmento premium di un mercato in forte crescita. La fase industriale si svolgerà in partnership con Loncin, leader nella produzione motociclistica in Asia.

Questa alleanza strategica permetterà ad MV Agusta di allargare il proprio portafoglio prodotti, guadagnando consensi sempre maggiori a livello globale, in particolare nei mercati asiatici attraverso la collaborazione con Loncin Motor Co., Ltd.

«Questa collaborazione rappresenta un passo importante nell’attuazione del piano di crescita accelerata di MV Agusta – si legge nella nota diffusa da Mv Agista -. L’obiettivo dell’azienda è di allargare l’accesso al marchio, con l’aumento dei rider MV Agusta ed una conseguente crescita del fatturato, non solo di quello relativo alle cilindrate più piccole ma anche di quello legato alla gamma tradizionale delle moto MV Agusta da 675, 800 e 1000cc. I nuovi modelli, più piccoli ed accessibili, saranno disponibili presso i concessionari MV Agusta a partire dalla fine del 2021».

MV Agusta e Loncin precisano inoltre che la loro collaborazione non si limiterà allo sviluppo di questa nuova famiglia di 4 prodotti nella gamma 350-500cc, ma prevede l’aiuto di MV Agusta all’ingresso di Loncin nel segmento premium con l’alto di gamma 800cc. MV Agusta, attraverso il proprio centro di ricerca e sviluppo CRC, affiancherà Loncin nello sviluppo di una nuova famiglia di prodotti per VOGE, il marchio di alta gamma di Loncin. Il target è il mercato delle medie e grosse cilindrate, affrontato con l’apporto tecnologico ed il know-how di MV Agusta.

Yong Gao, Presidente di Loncin Motor Co., Ltd., ha dichiarato: «La firma di questo accordo strategico, che favorisce la crescita coordinata di entrambe le parti, rappresenta la risposta congiunta di Loncin ed MV Agusta all’evoluzione della domanda nei mercati globali. Da parte sua Loncin metterà in campo la propria conoscenza del mercato cinese e la sua capacità di produzione avanzata, aiutando MV Agusta ad espandere la propria linea di prodotti ed incrementare la competitività. MV Agusta, dal canto suo, userà la propria esperienza di design ed il suo know-how tecnologico nella produzione di moto di alta gamma per sostenere Loncin nel portare il proprio brand VOGE a diventare il leader del mercato motociclistico cinese nel settore premium. Auguro ogni successo a questo nostro modello di cooperazione e condivisione nel quale siamo tutti vincenti».

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha aggiunto: «Questa alleanza strategica è un passo importante nella realizzazione della nostra visione del futuro di MV Agusta. Il nostro obiettivo è di consolidare la nostra leadership nella produzione di moto super-premium, allargando allo stesso tempo il nostro portafoglio clienti attraverso l’offerta di una gamma più ampia senza scendere a compromessi in quanto a design e performance. Siamo lieti di questa opportunità di crescita, che ci vede impegnati con i partner giusti ed i prodotti giusti, che garantisce ai nostri appassionati nel mondo una scelta più ampia, ma sempre con il DNA MV Agusta».

MV Agusta Motor S.p.A.

MV Agusta è una casa motociclistica di fama mondiale con sede a Varese Qui produce le sue leggendarie moto, derivate dal mondo delle corse e considerate come vere e proprie opere d’arte motociclistica. Design inequivocabilmente italiano e tecnologia all’avanguardia sono le due eccellenze che le contraddistinguono. Dal 1945 ad oggi MV Agusta si è affermata sulla scena internazionale come un vero e proprio riferimento per il settore, segnando inoltre una serie di vittorie sportive senza precedenti. Il record di 37 titoli mondiali del marchio è tuttora imbattuto.

Loncin Motor Co.

Ltd.: Loncin è oggi il leader cinese del mercato di alta gamma delle motociclette con oltre un milione di pezzi prodotti all’anno. Dal 2005, attraverso un accordo di collaborazione a lungo termine con BMW, ha fornito alla casa tedesca 100.000 mezzi, tra i quali scooter con cilindrate dai 350cc agli 850cc.