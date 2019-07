Nuove mostre personali per Sogno d’Estate

Proseguono con successo la serie di esposizioni d’arte, collettive e personali, alla Location Camponovo del Sacro Monte di Varese. Le stesse sono curate e allestite dai membri dell’associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese.

Attualmente è in corso l’esposizione collettiva di opere a parete del formato di cm 15×15 che ha già conseguito un notevole apprezzamento da parte dei visitatori e saranno fruibili fino al 25 agosto. Alla collettiva è presente anche un opera di Marcello Morandini, ex presidente dell’associazione che, tutt’ora, conserva il titolo di Presidente Onorario per il suo annoso impegno nella gestione delle attività dell’associazione. Marcello Morandini è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione tenutasi il 4 luglio scorso e con l’attuale presidente Nicoletta Romano hanno espresso il proprio compiacimento per il pregevole contenuto artistico di tutte le opere presentate e per l’organizzazione dell’evento.

Una curiosa esposizione di opere con la tematica del “Campanile” sarà integrata alla collettiva del formato 15×15 e sarà possibile andarla a vedere fino al 25 Agosto. Gli artisti dell’associazione che hanno aderito all’iniziativa proporranno opere pittoriche e scultoree di libera interpretazione avente come oggetto “La Torre Campanaria”.

Nel frattempo prosegue la mostra “Armonia e Simmetria” degli artisti Francesco Buda e Lorenzo Luini. La tematica, condivisa da entrambi, sebbene nella diversità d’espressione, rievoca in una perfetta geometria di linee, la figura femminile. La mostra resterà in esposizione fino a domenica 21 luglio poiché lo spazio museale sarà oggetto di una nuova esposizione.

Giovedì 25 luglio alle ore 18,00, infatti saranno inaugurate nuove personali d’arte di tre artisti e saranno in mostra al pubblico fino a domenica 11 agosto.

Irene Cornacchia, scultrice poliedrica, fin dalla giovane età attratta dalle arti decorative, riesce ad esprimersi con successo nell’ambito del restauro di elementi edilizi di pregio. Le sue sculture in argilla si evidenziano per la naturale plasticità nel gradevole gioco di linearità arricchita da Marco Saporiti, pittore, si esprime attraverso la costante sperimentazione del colore adottando, nella sua piacevole espressione pittorica molteplici tecniche che comportano l’uso di pennelli, spatole e metodi innovativi per trasferire sulle tele materiali di diversa natura. Da ciò derivano le sue realizzazioni che, pur rivolte alla costante ricerca, riproducono il suo percorso restando fedele alla rappresentazione naturalistica. I suoi dipinti sono esposti in gallerie sia in Italia, che all’estero.

Egidio Lamboglia, fotografo per passione e professione, espone le sue opere fotografiche prendendo spunto dalla semplicità della natura agreste che scopre ordinatamente giorno dopo giorno. Infatti, da tempo i soggetti che preferisce rappresentare sono i fiori. Essi, ripresi con maestria, non solo riproducono forma e colore ma, a chi l’osserva, suggerisce la fragranza della natura.

Mostra collettiva del formato 15×15 e mostra sul “Campanile” fruibile fino a domenica 25 agosto.

Ingresso libero a tutte le mostre nei giorni di giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 19,00.

Sabato, domenica e festivi dalle 10,00 alle 19,00.

Il mese di luglio è prevista l’apertura serale nella giornata di giovedì dalle 19,00 alle 23,00