Revocati i domiciliari, Carmine Gorrasi torna libero

L’ex consigliere comunale bustocco e segretario provinciale di Forza Italia Carmine Gorrasi è tornato in libertà.

Si trovava agli arresti domiciliari dal giorno del blitz della Dda di Milano che indaga su un sistema di tangenti e appalti che vede tra i maggiori accusati il plenipotenziario forzista in provincia di Varese Nino Caianiello, che tutt’ora si trova in carcere.

Gorrasi è accusato di aver usato la società di calcio di cui era direttore sportivo per far transitare un finanziamento illecito per la campagna elettorale di Angelo Palumbo.

Una prima richiesta di scarcerazione era stata respinta lo scorso maggio, ora Gorrasi è stato rilasciato su decisione del giudice per le indagini preliminari Mascarino che ha accolto le nuove richieste della difesa.

Gorrasi nel frattempo si è dimesso dal Consiglio comunale. Due giorni prima che scattasse il blitz delle forze dell’ordine era stato eletto nuovo coordinatore di Forza Italia in provincia di Varese. Oggi il partito è commissariato dal senatore Giacomo Caliendo.