“Il salto con l’asta in piazza è un evento unico e spettacolare”

«È un modo innovativo per portare l’atletica fuori dagli stadi, per farla conoscere alla gente, renderla fruibile e interessante».

A dirlo è Lorenzo Antico, uno dei promotori di Pole Vault Challenge, la gara di salto con l’asta che andrà in scena mercoledì 3 luglio in piazza Libertà a Saronno.

Un evento unico nel suo genere, almeno in Italia. Nel resto d’Europa ci sono meeting di questo tipo, mentre da noi è davvero raro vedere atleti che in una piazza del centro di una città saltano 4/5 metri in alto, con un’asta lunga a sua volta circa 5 metri. Dopo Saronno, ci sarà la tappa di Nerviano, organizzata per sabato 6 luglio.

Ad organizzare l’evento, insieme ad Andrea Calandrina della Track & Field Academy, c’è l’Osa Saronno, società di atletica con 64 anni di storia alle spalle, successi recenti nelle categorie Allievi e Juniores colti ad Agropoli e Rieti ai campionati nazionali di categoria e 400 tesserati di tutte le età, dall’asilo ai master. Lorenzo Antico, 28 anni, è il coach dei sette saltatori con l’asta, ragazzi e ragazze che si cimentano in questa disciplina difficile e spettacolare, soprattutto se l’asticella da saltare è posizionata con vista sulla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: «Sarà una serata spettacolare, speriamo che in tanti vengano a vederla. I nomi in gara sono di livello assoluto, ci sarà da divertirsi».