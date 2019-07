Il salto con l’asta? Si fa in piazza a Saronno

Il salto con l’asta lo si guarda alle Olimpiadi o ai meeting di atletica leggera: impossibile non rimanere affascinati da questi uomini e queste donne che toccano altezze incredibili. Vederli dal vivo, magari in una delle piazze centrali di una città, fa ancora più impressione: la possibilità ci sarà mercoledì 3 luglio a Saronno, nella centralissima piazza Libertà, grazie al Pole Vault Challenge organizzato da Osa Saronno e Track & Field Academy.

Una vera e propria serata di gala dalle 19 in piazza Libertà a Saronno per gli amanti di questo sport, ma anche per tutti gli appassionati o i curiosi che vogliono vedere come si fa a saltare con l’asta fino a raggiungere il terzo piano di un palazzo. La gara si svolge in piazza, su una pedana rialzata, ma regolare, con risultati omologabili. Ci saranno atleti di livello internazionale: tra gli uomini Axel Chapelle (campione del mondo junior 2015, personale di 5.88), Harry Coppel (campione del mondo under 18 nel 2015), il campione africano e arabo Hichem Cherabi e il campione italiano indoor Alessandro Sinno; la gara femminile sarà caratterizzata da una sfida fra 3 ragazze alla caccia della qualificazione per i mondiali di Doha con in pedana Sonia Malavisi (4.51), la spagnola Maialen Axpe (4.50) ed Helen Falda (4.40) e alle loro spalle, Nikola Poschlova, Francesca Boccia, Maria Roberta Gherca e Bianca Falcone, 4 giovani atlete in crescita alla ricerca di un nuovo primato personale e di una consacrazione internazionale. In gara ci saranno anche gli atleti di casa Edoardo Sostero e Claudia Ricci.

Dalle 16 alle 18 tutti potranno provare le emozioni del salto con l’asta con gli allenatori di Osa Saronno e Track & Field Academy. Si replica sabato 6 luglio a Nerviano.