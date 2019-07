Si scioglie la proloco

Prima il nuovo direttivo, poi le dimissioni lampo della presidente. Ora l’ultimo atto, lo scioglimento dell’associazione. La proloco di Luino dopo l’ultima assemblea ha votato il decadimento delle cariche e la cessazione di fatto dell’attività legata all’associazione che esiste da decenni e che si è occupata dell’organizzazione di feste ed eventi.

Il clima di maretta fra l’associazione e l’amministrazione comunale venne a galla nelle settimane scorse quando il nuovo presidente in più di un’occasione lamentò l’assenza di attenzione da parte dell’amministrazione comunale, fatto smentito dallo stesso sindaco sulla stampa locale.

Nel frattempo una riunione che avrebbe dovuto tenersi in Comune in una sala riservata è saltata, fino alla decisione dell’altra mattina, che ora ha di fatto messo la parola fine all’associazione luinese, il cui presidente Peppe Cerruto – che successe a Maria Grazia Noris pochi giorni dopo la sua lezione, il 16 settembre 2018 – si è presentato dimissionario.

La notizia è stata ufficializzata lo scorso 6 luglio in un post su facebook nella pagina dell’associazione:

“Oggi alle ore 10.00 presso il comune di Luino, si è svolta l’assemblea straordinaria della Proloco di Luino. Con all’ordine del giorno: Ratifica dimissioni Presidente; scioglimento della Proloco.

Cè da parte mia molto rammarico nel comunicare che l’assemblea straordinaria ha deliberato all’unanimità, lo scioglimento della Proloco. Ciò scaturisce dal fatto che la città nella persona di alcuni suoi amministratori e delegati preferisce fare convenzioni ed elargire contributi ad altre realtà locali, che per natura dovrebbero occuparsi di altro. Valutato ciò è viste le difficoltà fino ad Oggi sopravvenute, dopo una attenta riflessione, ho deciso di sottoporre all’assemblea lo scioglimento della stessa, ritenendo inutile mantenere in vita una Proloco non tenuta in considerazione da chi di competenza”.