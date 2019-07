Sulla Via Francisca: tappa a Cugliate Fabiasco

Oggi con il tour della Via Francisca siamo a Cugliate Fabiasco.

Il paese è formato da due distinti nuclei storici a struttura medievale: Cugliate, il più esteso e sede del Municipio, e Fabiasco, posto sulla strada che porta a Montegrino Valtravaglia

Per noi e per chi vorrà seguirci è un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Cugliate Fabiasco lo troviamo subito dopo Marchirolo, prima di entrare nel comune di Valganna. Ecco dove si incrocia lungo il percorso della via Francisca

Incontriamo Massimo Grignani, consigliere comunale che ci parla del progetto della via Francisca

Questo è uno dei lavatoi di Cugliate Fabiasco, perfettamente integro e funzionante

Nella piazza principale, Piazza Andreani, troviamo la Bottega della Piazza

Gianpaolo Concas è il presidente della Proloco di Cugliate Fabiasco

Entrare nelle corti si rivela una piacevole sorpresa. Si trovano diverse pitture risalenti anche al 1600

Ci accoglie Don Mario, qui da 5 anni

Alla Chiesa della purificazione Della beata Vergine Maria di Fabiasco incontriamo Giovanni mascioni – organista

Abbiamo anche avuto modo di scoprire l’agriturismo Il Carpio

Il nostro tour a Cugliate Fabiasco si ferma qui

