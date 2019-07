Torna la IRCup: De Tommaso vuole riprendere il comando

La sfortunata esperienza al Rally del Taro, con la vettura parcheggiata a bordo strada con un principio di incendio, ha fatto perdere a Damiano De Tommaso la leadership nella IRCup di rally che il pilota di Brebbia si era guadagnato con le vittorie nei primi due appuntamenti stagionali, all’Appennino Reggiano e a Piancavallo.

Ora per il 23enne varesino, campione d’Italia junior nel 2018, arriva la possibilità di rifarsi: tra oggi (venerdì 5) e domani (sabato 6 luglio) si corre infatti il 39° Rally del Casentino nel quale De Tommaso – con la navigatrice salentina Giorgia Ascalone – proverà a recuperare terreno sull’attuale capoclassifica, Alessandro Re, che comanda con 124 punti contro 110.

Entrambi gli equipaggi sono al volante di una Skoda Fabia R5 (team Munaretto MS per De Tommaso-Ascalone), vettura che rende qualche cavallo a quelle di classe WRC comunque presenti nel parco macchine della IRCup: saranno quattro quelle al via del “Casentino”, affidate nell’ordine a Sossella, Porro, Gentilini e Cresci. Sulla Fiesta Wrc numero 1 di Manuel Sossella ci sarà anche un concorrente della nostra provincia, il quotato navigatore luinese Lele Falzone. Non è iscritto alla IRCup, ma sarà ugualmente al via della gara toscana un altro pilota varesino, Luca Potente: tra le sue mani il volante di un’altra Skoda Fabia R5 (la numero 14) navigata per l’occasione da Chiara Lombardi. Per Potente si tratta del ritorno alle gare dopo i piazzamenti al “Laghi” (6°) e al Milano Rally Show (5°) sempre su Fabia ma con Gabriele Cogni.

Il Rally del Casentino – al quale prendono parte anche numerosi piloti stranieri, perché è inserito anche nella Mitropa Rally Cup – prevede partenza e arrivo a Bibbiena (Arezzo) dove è in programma anche la prova spettacolo di venerdì sera (PS1) di 1,42 chilometri, che richiama sempre un grande pubblico. Sabato le altre nove prove con doppio passaggio su Corezzo, Caiano, Barbiano. Si percorreranno invece una sola volte le PS di Ornina, Crocina e Talla: le ultime due (posizionate come PS7 e PS10) possono fare le maggiori differenze perché misurano rispettivamente 22,9 e 36,1 chilometri. Non sarà quindi possibile “anticipare” il nome dei vincitori fino alla disputa della “Talla” che concluderà il programma di gara.